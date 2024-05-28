"أبل" تعود بقوة.. مبيعاتها في الصين ترتفع بأكثر من النصف

ارتفعت شحنات آيفون من آبل في الصين بمقدار 52 في المئة في شهر نيسان مقارنةً بالعام الماضي، لتستمر بالانتعاش الذي شهدته في شهر مارس، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.وتأتي هذه القفزة في أعقاب الأداء الضعيف لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية في السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية في وقت سابق من هذا العام وسط منافسة شديدة في فئة الهواتف الذكية المتطورة من المنافسين المحليين، مثل هواوي.وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات CAICT أن شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين زادت بمقدار 52 في المئة في شهر نيسان إلى 3.495 ملايين وحدة من 2.301 مليون في العام السابق.

ولم تذكر البيانات صراحة آبل، مع أنها الشركة الأجنبية المهيمنة في سوق الهواتف الذكية في الصين.

ويشير هذا إلى أن الزيادة في الشحنات ذات العلامات التجارية الأجنبية قد تعزى إلى أداء آبل.

وارتفعت شحنات آبل في الصين بمقدار 12 في المئة في شهر مارس، مما يعد تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت الشركة انخفاضًا بمقدار 37 في المئة في المبيعات.

وقد تشهد المبيعات زيادة أخرى في شهر مايو، إذ أطلقت آبل حملة حسم قوية هذا الشهر عبر موقع Tmall الرسمي في الصين، إذ تقدم حسومات تصل إلى 320 دولارًا على نماذج آيفون مختارة.

(ait news)