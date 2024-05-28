Advertisement

إقتصاد

"أبل" تعود بقوة.. مبيعاتها في الصين ترتفع بأكثر من النصف

Lebanon 24
28-05-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1205202-638525188165767189.png
Doc-P-1205202-638525188165767189.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفعت شحنات آيفون من آبل في الصين بمقدار 52 في المئة في شهر نيسان مقارنةً بالعام الماضي، لتستمر بالانتعاش الذي شهدته في شهر مارس، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.وتأتي هذه القفزة في أعقاب الأداء الضعيف لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية في السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية في وقت سابق من هذا العام وسط منافسة شديدة في فئة الهواتف الذكية المتطورة من المنافسين المحليين، مثل هواوي.وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات CAICT أن شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين زادت بمقدار 52 في المئة في شهر نيسان إلى 3.495 ملايين وحدة من 2.301 مليون في العام السابق.

 ولم تذكر البيانات صراحة آبل، مع أنها الشركة الأجنبية المهيمنة في سوق الهواتف الذكية في الصين.

 ويشير هذا إلى أن الزيادة في الشحنات ذات العلامات التجارية الأجنبية قد تعزى إلى أداء آبل.

 وارتفعت شحنات آبل في الصين بمقدار 12 في المئة في شهر مارس، مما يعد تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت الشركة انخفاضًا بمقدار 37 في المئة في المبيعات.

 وقد تشهد المبيعات زيادة أخرى في شهر مايو، إذ أطلقت آبل حملة حسم قوية هذا الشهر عبر موقع Tmall الرسمي في الصين، إذ تقدم حسومات تصل إلى 320 دولارًا على نماذج آيفون مختارة.

(ait news)

Advertisement

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:57 | 2024-05-28
08:32 | 2024-05-28
05:00 | 2024-05-28
04:44 | 2024-05-28
04:17 | 2024-05-28
02:08 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24