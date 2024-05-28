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إقتصاد

أسهم أوروبا تهبط وسط ترقب لبيانات اقتصادية بمنطقة اليورو

Lebanon 24
28-05-2024 | 23:00
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، الثلاثاء، مع عودة الأسواق البريطانية من عطلة أسبوعية مطولة، في ظل تقييم صدور بيانات من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

  وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7 بالمئة، ليصل إلى مستوى 8259 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمئة إلى 18677 نقطة، فيما هبطت قيمة مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 8057 نقطة.

 وذكر أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في أبريل، متجاوزة توقعات السوق بزيادة 0.1 بالمئة، لكنها انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة أقل وتيرة تراجع منذ أغسطس 2023.

وقال أكسل رودولف، كبير محللي السوق في مجموعة IG: "كانت الأسواق هادئة نسبيًا لأنه لم يكن هناك الكثير مما يحدث من وجهة نظر اقتصادية".

 وأضاف: "ومع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه، لم يغير الكثير من المتداولين محافظهم الاستثمارية بأي طريقة مجدية".

 ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين لشهر مايو في منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة، في حين سيتم أيضًا إصدار قراءات التضخم الفردية من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا على مدار الأسبوع.

 ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للبدء في تخفيف أسعار الفائدة في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل، حيث تظهر الرهانات احتمالًا يزيد عن 91 بالمئة لخفض أسعار الفائدة، وفقًا لبيانات LSEG.

 من ناحية أخرى، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 50 بالمئة لخفض سعر الفائدة الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة "فيد ووتش". (سكاي نيوز)

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