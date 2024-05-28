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إقتصاد

النفط يرتفع وسط توقعات إبقاء "أوبك+" لقيود الإنتاج وتراجع الدولار

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:13
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء، وسط توقعات بأن تبقي أوبك+ على قيود إمدادات النفط في اجتماعها يوم الثاني من يونيو، في حين عزز ضعف الدولار الأميركي من جاذبية النفط الخام لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.64 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.36 دولار مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.

 وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة مع توقعات بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة مع بداية موسم العطلات الصيفية.

وقال جيم ريتربوش من مؤسسة "ريتربوش اند أسوسيتس": "الاتجاه الصعودي لهذا الأسبوع مدعوم بالضعف الكبير في الدولار والإجماع المتزايد على أن أوبك+ ستمدد تخفيضات الإنتاج في اجتماع نهاية الأسبوع المقبل".

 وانخفض الدولار الأميركي 0.1 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

 وساهمت مخاوف من احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول في تسجيل الخام خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي.

 ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

 وتترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأميركية، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المقرر صدورها يوم الجمعة.

(سكاي نيوز)

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