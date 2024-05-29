الأسهم الأوروبية تنخفض اليوم

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أثار ارتفاع عوائد السندات عالميا مخاوف من استمرار ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول، حتى مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية لزيادة الرهانات على خفض معدلات الفائدة.وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة، مع تسجيل خسائر في كافة الأسواق والقطاعات في المنطقة تقريبا.وكان قطاع النفط والغاز هو الرابح الوحيد بين القطاعات في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.8 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط. (سكاي نيوز)