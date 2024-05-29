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إقتصاد

قفزة في صادرات الحبوب الأوكرانية.. هذه آخر الأرقام

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:54
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ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى 5 ملايين طن خلال الشهر الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين طن في نفس التوقيت من أيار الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أن إجمالي صادرات الحبوب منذ بدء الموسم التسويقي في تموز 2023 وصل إلى 46.4 مليون طن بحلول 29 مايو مقابل 44.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.
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وشمل إجمالي الصادرات 17.2 مليون طن من القمح و26.2 مليون طن من الذرة ونحو 2.4 مليون طن من الشعير.

وعادة ما ترسل أوكرانيا قرابة 95 بالمئة من صادراتها من الحبوب عبر موانئها في البحر الأسود.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا الموسم، مع فائض قابل للتصدير في موسم 2023-2024 نحو 50 مليون طن.

وكانت الوزارة قد قالت إن محصول الحبوب والبذور الزيتية الإجمالي في 2024 يمكن أن ينخفض إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.

كذلك، تتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن يصل إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 إلى 73 مليون طن. (سكاي نيوز عربية)
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