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إقتصاد
وزير الزراعة عرض مع الوردات وحيدر أحوال النازحين من القرى الجنوبية
Lebanon 24
29-05-2024
|
13:17
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه، المدير العام لمجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.
وخلال اللقاء، تم البحث في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على اللبنانيين عموما، والجنوب اللبناني خصوصا.
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كذلك، تطرق النقاش إلى أحوال النازحين من القرى التي يتم استهدافها بشكل يومي وحجم المساعدات التي يؤمنها لهم مجلس الجنوب، لا سيما أنهم منتشرون في كل المحافظات اللبنانية.
الحاج حسن
وأكد الحاج حسن "وقوف الحكومة اللبنانية بجانب اهالي القرى المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة"، منوها بـ"صمود العديد من المزارعين على طول خط الاشتباك مع العدو، رغم اعتداءاته المستمرة على الاراضي الزراعية اللبنانية والغطاء الحرجي وتسجيل خسائر كبيرة، إلا أن العديد من المزارعين لا يزالون في أرضهم"، كاشفا أنه "يتم التواصل معهم بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية تعمل بتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري من أجل تعويض خسائر المواطنين على كل المستويات وفي القطاعات كافة".
حيدر
بدوره، استعرض المدير العام لمجلس الجنوب "الدور الذي يلعبه المجلس، رغم ضعف الإمكانات"، مؤكدا أن "المجلس سيبقى بجانب أهلنا، كما كان منذ تأسيسه".
الوردات
وشكر الوردات لـ"الحاج حسن التعاون الكبير بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي مع انتهاء عمله كمدير للبرنامج في لبنان"، مؤكداً "استمرار المنظمة في المنهجية ذاتها التي لطالما كانت بجانب لبنان والشعب اللبناني".
واشار إلى أن "منظمة WFP كانت و ستبقى بجانب أهل الجنوب في أزمتهم".
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