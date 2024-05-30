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إقتصاد

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين.. وهذا ما سجله!

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:30
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل‭‭ ‬‬عملات رئيسية منافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعدما تلقت العملة دعما من صعود العوائد الأميركية والطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الجنيه الإسترليني، بعد قفزة على مدار يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6 بالمئة لعوائد الخزانة طويلة الأجل بعد المزيد من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأميركي وبعض عطاءات السندات التي لم تلق الإقبال المأمول.
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وأثار التراجع في سوق السندات قلق المستثمرين وانخفضت الأسهم عالميا بشكل حاد هذا الأسبوع مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أمانا.


ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، لأعلى مستوى منذ 14 أيار عند 105.15 الخميس، بعد ارتفاع بواقع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع اليورو إلى 1.0796 دولار للمرة الأولى منذ 14 أيار، وهبط الإسترليني إلى 1.2696 دولار ليواصل بذلك التراجع بعد أن وصل الثلاثاء إلى 1.2801 دولار للمرة الأولى منذ 21 آذار.

إلا أن الين ارتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 ين للدولار الذي سجله الليلة الماضية ليصل في أحدث التداولات إلى 157.505 ين للدولار. (سكاي نيوز)
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