إستقرار في أسعار النفط... وترقب لاجتماع "أوبك+"

Advertisement

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الخميس، مع ترقب بيانات مخزونات النفط الخام الأميركية والتضخم واجتماع مجموعة أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن خفض الإمدادات النفطية الأسبوع المقبل.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة ليجري تداولها عند 83.42 دولار للبرميل، وهبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 79.19 دولارا.ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل خسائر شهرية، إذ تتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو الانخفاض بأكثر من خمسة بالمئة عن الشهر الماضي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى الانخفاض بأكثر من ثلاثة بالمئة.ووفقا لبيانات معهد البترول فقد انخفضت مخزونات الخام 6.49 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق من اليوم الخميس. (سكاي نيوز)