الذهب يعاود ارتفاعه.. إليكم كم سجّلت أسعاره

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ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2348.36 دولار للأونصة، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2345.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.54 دولار بعدما وصلت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات.وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1037 دولار.كما نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 957 دولار بعدما هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أقل مستوى له في أربعة أسابيع. (سكاي نيوز عربية)