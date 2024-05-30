طموحات جديدة.. دبي تسعى للتحول إلى وجهة سياحية دائمة

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تراهن دبي على تأشيرة جديدة تسهل رحلات العودة إلى البلاد لجذب المزيد من الزوار، في ظل سعيها للتحول من دورها كمركز للسفر الدولي ووجهة سياحية قصيرة الأجل، إذ تستهدف دبي أولا جذب سكان القارة الأفريقية، حيث أعلنت شركة طيران الإمارات الرائدة هذا الشهر أنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى نيجيريا اعتباراً من شهر تشرين الاول. كما تسعى دبي أيضاً إلى الترويج لنفسها كوجهة سياحية على مدار العام، حيث تروج لرياضات مثل "البادل"، والتسوق الداخلي، للتغلب على صورتها كوجهة شديدة الحرارة يُفضَّل تجنب زيارتها في أشهر الصيف.وأوضح الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي، عصام كاظم في دبي أنّه "كلما كان ذلك منطقياً بالنسبة إلى تلك الشركتين، فإننا نطابق خططنا معاً ونعمل معهما. لكن في الوقت نفسه، إذا كانت كل من الشركتين مقيدة بسقوف معينة، أو عامل نمو خاص بها، أو استراتيجيتها الخاصة، فسأتعامل فوراً مع شركات الطيران المحلية".ولطالما ازدهرت دبي كمنفذ للمسافرين العابرين باستخدام مركزها للربط بين الوجهات العالمية. فمع زيادة عدد الأسرة المتاحة في الفنادق بأكثر من الضعف خلال عقد، بما في ذلك إقامة المزيد من المرافق للمسافرين ذوي الميزانيات المحدودة، تمكنت المدينة من تحويل نفسها أكثر إلى وجهة في حد ذاتها.