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إقتصاد

السعودية تطرح 1.5 مليار سهم من " أرامكو"

Lebanon 24
30-05-2024 | 14:29
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تبدأ المملكة العربية السعودية عملية بيع حصة إضافية من شركة "أرامكو" بواقع 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية.
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وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد يبلغ 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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