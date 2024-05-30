السعودية تطرح 1.5 مليار سهم من " أرامكو"

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تبدأ المملكة العربية السعودية عملية بيع حصة إضافية من شركة "أرامكو" بواقع 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة يوم الأحد.ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية.وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد يبلغ 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. (بلومبرغ)