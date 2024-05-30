الصينيون يفضلون السياحة الداخلية على الخارجية.. كيف سيتأثر الإقتصاد؟

أظهر تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية أن المسافرين الصينيين يفضلون الوجهات المحلية منخفضة التكلفة على المواقع السياحية الأجنبية، وأن 14 بالمئة فقط من الأسر الصينية ذات الدخل المرتفع التي اختارت وجهات سياحية خارج الصين ستسافر إلى الخارج مرة أخرى في عام 2024، بحسب مسح صدر في شهر مايو الجاري عن شركة الاستشارات "أوليفر وإيمان".

Advertisement

وتوقع أشلي دودارينوك، مؤسسة شركة ChoZan للاستشارات الرقمية الصينية بأن تتجاوز السياحة الداخلية في الصين في العام الجاري مستويات ما قبل الجائحة، على أن يستغرق تعافي السفر الدولي للصينيين وقتاً أطول، مرجعاً ذلك جزئياً إلى أن "الشعور بأن بقية العالم غير آمن أعلى مما كان عليه في عام 2023".



في السياق، قال الخبير السياحي وليد العوا: "يشهد قطاع السياحة العالمي انتعاشاً ملحوظاً مع عودة السفر الدولي، ويُعدّ السياح الصينيون عنصراً مهماً في هذا الانتعاش، وصحيح أنه بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة COVID-19، لوحظ اتجاهٌ متزايدٌ للسياح الصينيين نحو وجهات السفر الداخلية، فهذا أمر طبيعيٌّ ومؤقت، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى عودة تدريجية للسياح الصينيين إلى وجهات السفر الخارجية".



فالسياح الصينيون يمثلون نسبة كبيرة جداً من السياحة العالمية، والسوق الصيني لا يمكن الاستغناء عنه في أي مكان في العالم، ويتم استقطابهم من جميع المسوقين السياحيين حول العالم وبالتالي لن يكون التوجه الحالي لمعظم الصينيين للسياحة الداخلية تأثير على حركة السياحة العالمية على المدى الطويل مع استقرار الأوضاع والتعافي التام من تداعيات الجائحة، بحسب تعبيره.



وأكد الخبير السياحي العوا على أن السياحة الصينية إلى دولة الإمارات وإمارة دبي في ازدياد مستمر، وأنّ الوجهة تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين الصينيين، لعدة أسباب أهمها توفر البنية التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات جميع أنواع المسافرين، من حيث الفنادق بأسعارها المتنوعة والأنشطة الترفيهية المتنوعة."



واختتم العوا تصريحه بالتأكيد على أنّه لا يتوقع أي ضعف في أعداد السياح الصينيين القادمين إلى دولة الإمارات في الفترة الحالية، بل على العكس، من المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادةً في أعدادهم مقارنةً بعام 2023. (سكاي نيوز عربية)