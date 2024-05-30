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إقتصاد

مخصص للشركات الناشئة.. المغرب يستعدُّ لإطلاق صندوق استثماري ثالث

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:00
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يستعد "صندوق المغرب الرقمي" المتخصص بتمويل الشركات الناشئة لإطلاق صندوقه الاستثماري الثالث، على أن يكون حجم رأس ماله أكبر من الصندوقين الأول والثاني، حسبما كشف عمر الحياني، مدير الاستثمارات لدى الصندوق.
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وفيما لم يحدد حجم رأس مال الصندوق الجديد، قال الحياني في حديث لـ"الشرق" إن "حجم الصندوقين الأولين معاً بلغ نحو 25 مليون دولار، تم استثمارها في 26 شركة ناشئة بمختلف التكنولوجيات مثل التكنولوجيا المالية والبرمجيات".

وأضاف أن "استثمارات الصندوق في كل شركة ناشئة تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار، ونحن نقوم سنوياً بنحو 3 إلى 4 استثمارات". (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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