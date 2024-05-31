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إقتصاد

الأسهم الآسيوية ترتفع

Lebanon 24
31-05-2024 | 00:03
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مع تباطؤ زخم البيانات الاقتصادية الأميركية، ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، فقد ارتفعت الأسهم الأسترالية واليابانية، في حين أشارت العقود الآجلة للأسهم في هونغ كونغ إلى تحقيق مكاسب مبكرة.
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وتراجعت عقود الأسهم الأميركية بعد انخفاض أسهم شركة "ديل" (Dell Technologies Inc) في تعاملات ما بعد السوق، حيث فشلت زيادة إيراداتها في إقناع المستثمرين.
 
كما ارتفع مؤشر "غولدن دراغون"، وهو مقياس للأسهم الصينية المدرجة في بورصة "ناسداك"، بأكثر من 1% أمس الخميس.

بالتوازي، انخفض الين بعد تراجع متوقع في الناتج الصناعي الياباني في نيسان\ في حين لم يتغير معدل البطالة في البلاد.
 
ومع ذلك، تسارع التضخم في طوكيو، مما أبقى بنك اليابان على المسار الصحيح إلى حد كبير للنظر في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
 
وتُسعر أسواق المال حوالي 29 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 20 نقطة أساس في بداية أيار. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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