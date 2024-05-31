أسعار النفط تنخفض.. إليكم كم سجّلت

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انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث، حيث سلط مؤشر رئيسي للسوق الضوء على مخاوف زيادة العرض قبل اجتماع "أوبك+" بشأن موقف الإمدادات يوم الأحد المقبل.وتكبدت العقود الآجلة لخام برنت استحقاق شهر آب خسائر لتستقر بالقرب من 82 دولارا للبرميل بعد انخفاض بنسبة 1.9% أمس الخميس، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط أقل من 78 دولاراً للبرميل، مع اتجاه كلا الخامين إلى تحقيق انخفاض شهري. وتضاءل الفارق السعري بين عقود خام برنت مختلفة الآجال، ليشير إلى حالة "كونتانغو" التي تدل على اتجاه هبوط الأسعار، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني، مما يشير إلى زيادة المعروض في الأسواق. (بلومبرغ)