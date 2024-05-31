في خضم الحرب.. الإقتصاد الروسي يتقدم إلى المركز الرابع عالميًا

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أصبح الإقتصاد الروسي، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند، من حيث تعادل القوة الشرائية.واحتلت روسيا وفقا للبيانات المركز الرابع عام 2021 بحصة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبعد عدة سنوات ما زالت تحافظ على مركزها الحالي.وبذلك تكون روسيا قد تفوقت على اليابان 3.7% وألمانيا 3.4%.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القدرة الشرائية عام 2021 في روسيا 5.7 تريليون دولار، وفي اليابان 5.6 تريليون دولار، وفي ألمانيا 5.2 تريليون دولار. (روسيا اليوم)