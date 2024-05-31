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إقتصاد
الدولار يحافظ على مستوياته.. إليكم أسعار العملات المالية والرقمية
Lebanon 24
31-05-2024
|
01:30
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بعد أن تعززت آمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يسعى الدولار للتماسك مقابل عملات رئيسية الجمعة في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.
وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، حول 104.82 بعد انخفاضه إلى 104.63 الليلة الماضية.
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ومقابل الدولار، استقر الين عند 156.72 ين لكل دولار ليبتعد عن أدنى مستوى له في أربعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء عند 157.715 للدولار.
وزاد اليوان الصيني في الخارج 0.08 بالمئة مقابل الدولار إلى 7.2490 مع استيعاب المتداولين لمسح رسمي أظهر تراجع نشاط التصنيع في الصين في مايو.
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.082225 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.07885 دولار الليلة الماضية.
ومن المقرر صدور بيانات الأسعار لمنطقة اليورو الجمعة، بعد قراءة أقوى من المتوقع للتضخم لشهر نيسان في ألمانيا الأربعاء.
ووصل الجنية الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2725 دولار بانخفاض 0.06 بالمئة خلال اليوم، بعد أن وصل إلى 1.2801 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 مارس.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين في أحدث التداولات 0.23 بالمئة إلى 68313.58 دولار. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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