بالأرقام.. إليكم صافي الأصول الأجنبية السعودية وحجم الإنفاق داخل البلاد

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ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 3.3 بالمئة إلى حوالي 1.589 تريليون ريال (423.40 مليار دولار) في نيسان الماضي مقابل 1.538 تريليون ريال قبل عام.وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للمركزي، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية على أساس شهري والتي كان حينها عند 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) أي ما يعادل انخفاض بنحو 10.6 مليار دولار.وكانت صافي الأصول الأجنبية السعودية قد قفزت بواقع 22.13 مليار دولار على أساس شهري في مارس الماضي.واستقرت حيازة البنك من الذهب عند ما يعادل 1.624 مليار ريال، بحسب بيانات المركزي السعودي.وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي إلى 1.667 تريليون ريال في نيسان مقارنة مع 1.707 تريليون في الشهر السابق، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة.وانخفض إجمالي الموجودات إلى 1.82 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، وبنسبة 2.1 بالمئة عن مستوياتها في أيار.من ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 113.2 مليار ريال خلال شهر نيسان 2024، وبنسبة 1 بالمئة مقارنة بنحو 111.5 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2023. (سكاي نيوز عربية)