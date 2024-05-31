الذهب على حاله والفضة يتراجع.. إليكم آخر الأسعار

Advertisement

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي رغم غياب العوامل التي تكسب السوق زخما، إذ استقر سعره عند 2343.04 دولار للأونصة. وصعد المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن و2.5 بالمئة منذ بداية الشهر.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2341.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.95 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2020.وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1021.94 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 945.56 دولار. (سكاي نيوز عربية)