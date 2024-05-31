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إقتصاد

مؤشر نيكي يُنهي الأسبوع على انخفاض

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:52
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أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة إلى 38487.9 نقطة بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام، في ختام تعاملات الجمعة، متعافيا من نزوله لأدنى مستوى إغلاق في شهر في الجلسة السابقة، وانخفض المؤشر 0.4 بالمئة خلال الأسبوع لكنه ربح 0.2 بالمئة على أساس شهري.
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وزاد المؤشر توبكس بنسبة 1.7 بالمئة إلى 2772.39 نقطة، كما ربح 1.09 بالمئة خلال الأسبوع ونحو 1.07 بالمئة في الشهر.

وصعد العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.07 بالمئة لكنه تراجع عن ذروة بلغها أمس الخميس كانت هي الأعلى في نحو 13 عاما عند 1.1 بالمئة.

كما ربح سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.59 بالمئة.

وبلغت مكاسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا نحو 3.24 بالمئة.

كذلك، صعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، مع ارتفاع مؤشر قطاع السمسرة بنحو 4.25 بالمئة، في أفضل أداء بين جميع القطاعات.

وخسر سهم طوكيو إلكترون 2.52 بالمئة في أسوأ أداء بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي. وهبطت شركة فانوك لصناعة الروبوتات 0.97 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 206 أسهم وانخفض 19 سهما. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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