للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. نشاط المصانع في الصين ينكمش

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انكمش نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في أيار، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) إلى 49.5 الشهر الماضي، من 50.4 في أبريل، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.وكانت المرة الأخيرة التي جاء فيها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل من 50 في شباط.وقال تشاو تشينغهي، الخبير في مكتب الإحصاء الوطني، إن نشاط التصنيع تأثر "بعدم كفاية الطلب الفعال".ويعتبر كان قطاع التصنيع في الصين ركيزة مهمة للانتعاش الناشئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث لا يزال جيش المستهلكين في البلاد حذرين بشأن الإنفاق بسبب أزمة الديون التي تعصف بقطاع العقارات الضخم. (سكاي نيوز)