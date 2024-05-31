اليورو يتراجع اليوم.. إليكم آخر معلومة عن سعر الدولار

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وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو قليلا قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو والتي قد تؤكد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



وتترقب السوق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن المزيد من المؤشرات حول خطط المركزي الأميركي بشأن معدلات الفائدة.



وأظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما في الفترة من كانون الثاني حتى آذار 1.3 بالمئة على أساس سنوي بانخفاض عن تقدير سابق عند 1.6 بالمئة، وذلك بعد مراجعات بالخفض للإنفاق الاستهلاكي. حافظ الدولار على استقراره، الجمعة، بعد أن عزز تعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة هذا العام، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو قليلا قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو والتي قد تؤكد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.وتترقب السوق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن المزيد من المؤشرات حول خطط المركزي الأميركي بشأن معدلات الفائدة.وأظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما في الفترة من كانون الثاني حتى آذار 1.3 بالمئة على أساس سنوي بانخفاض عن تقدير سابق عند 1.6 بالمئة، وذلك بعد مراجعات بالخفض للإنفاق الاستهلاكي.

تحركات الأسعار



ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.09 بالمئةإلى مستوى 104.88 نقطة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس.

وأدت بيانات متواضعة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نُشرت في وقت سابق من شهر أيار إلى دعم توقعات خفض معدلات الفائدة لهذا العام ليتراجع الدولار متجها لتسجيل أول خسارة شهرية في 2024.



وانخفض اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.0823 دولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.0788 دولار الذي سجله أمس الخميس.



ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المرتقبة لمنطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في أيار.



وتراجعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 157.13 ين مقابل الدولار لكنها ظلت بعيدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع الذي سجلته هذا الأسبوع.



وهبط اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 7.2615 مع استيعاب المتداولين لمسح رسمي أظهر تراجع نشاط التصنيع في الصين في أيار على نحو غير متوقع. (سكاي نيوز عربية)