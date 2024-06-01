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إقتصاد
أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية قبيل اجتماع "أوبك+"
Lebanon 24
01-06-2024
|
04:05
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تراجعت أسعار النفط، وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم آب 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.11 دولار.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 76.99 دولار.
وتراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6 بالمئة، فيما خسر خام غرب تكساس واحدا بالمئة.
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