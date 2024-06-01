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إقتصاد

شركات مُطالبة بإجراء تحقيقات.. "تويوتا" تُخطر الحكومة اليابانية بمخالفات

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:13
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تبلغت وزارة النقل اليابانية من شركات، من بينها "تويوتا موتور كورب"، بمخالفات حدثت في شركاتها، في أعقاب سلسلة من انتهاكات اختبارات السلامة من قبل الشركات التابعة لمجموعة "تويوتا"، بحسب ما أوردته صحيفة "يوميوري".
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وأصدرت وزارة النقل تعليمات إلى 23 شركة لصناعة السيارات، و62 شركة لتصنيع المعدات بإجراء تحقيق داخلي جديد عن الفترة من يناير إلى فبراير، والإبلاغ عن أي تزوير في البيانات أو انتهاكات أخرى حدثت على مدى السنوات العشر الماضية.
 
وقالت الصحيفة إن الوزارة وشركات صناعة السيارات، بما فيها "تويوتا"، تخطط للإعلان عن نتائج التحقيقات في وقت أقربه يوم الإثنين المقبل، دون تقديم تفاصيل. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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