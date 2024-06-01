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إقتصاد
لتقرير سياسة الإنتاج الخاصة.. بعض وزراء "أوبك+" يتوجهون للرياض
Lebanon 24
01-06-2024
|
14:31
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قال مصدران بتحالف أوبك+ لوكالة رويترز إنه بالرغم من أن اجتماع التحالف المقرر غدا الأحد لاتخاذ القرار بشأن سياسة إنتاج النفط سيعقد عبر الإنترنت، يعتزم عدد من وزراء أوبك+ السفر إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فيه.
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ويضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودولا أخرى من بينها روسيا، وسيقرر سياسة الإنتاج الخاصة به لبقية عام 2024 وربما العام المقبل.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن يبحث التحالف اتفاقا معقدا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة حتى عام 2025، وفقا لرويترز.
وذكرت مصادر، الجمعة، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء أوبك+ للذهاب إلى الرياض. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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