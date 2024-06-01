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إقتصاد

لأوّل مرة منذ 2013.. تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:38
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في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2013، خفّضت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني السّيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-".

وقالت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".
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وأضافت أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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