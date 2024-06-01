لأوّل مرة منذ 2013.. تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا

Advertisement

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2013، خفّضت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني السّيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-".وقالت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".وأضافت أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (سكاي نيوز عربية)