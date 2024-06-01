تضخم أسعار التجزئة في إسطنبول عند أعلى مستوى

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وارتفعت أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية إلى 82.2% على أساس سنوي في أيار من 78.8% في نيسان، وفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول. تسارع معدل التضخم السنوي في قطاع التجزئة في إسطنبول إلى أعلى مستوى منذ كانون الاول 2022، مع توقعات بأن تنخفض زيادات الأسعار في تركيا في النصف الثاني من العام الجاري بعد أن وصلت إلى ذروتها في مايو.وارتفعت أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية إلى 82.2% على أساس سنوي في أيار من 78.8% في نيسان، وفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول.

وبلغت الزيادة الشهرية 3.59%، بانخفاض عن 4.89% في الشهر السابق.



وارتفعت أسعار الملابس 6.76% عن الشهر السابق بينما صعدت أسعار المواد الغذائية 2.35%. وزادت أسعار الجملة 2.59% على أساس شهري و61.21٪ عن العام الماضي.



ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء التركي بيانات التضخم على مستوى البلاد لشهر مايو في 3 حزيران. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين إلى 74.8% في مايو، وفق مسح "بلومبرغ". (بلومبرغ)