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إقتصاد

باستثناء الإمارات.. أوبك بلس تمدد اقتطاعات النفط

Lebanon 24
02-06-2024 | 11:51
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أفاد بيان من أوبك بأن تحالف "أوبك بلس" اتفق، الأحد، على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة اليوم.

وجاء اتفاق الأعضاء الـ22 في "أوبك بلس" بغرض دعم الأسعار في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار.
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وأوضح بيان التحالف أن "أوبك بلس" المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، "سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام... من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى 31 كانون الأول 2025"، وذلك في ختام اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، إذ حضر بعض الأعضاء إلى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو.

وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا، بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من كانون الثاني 2025 حتى نهاية أيلول 2025.

وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.

ونقلت رويترز عن مصدرين أن "أوبك بلس" ستلغي تدريجيا التخفيضات الطوعية للنفط، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، خلال الفترة بين تشرين الأول 2024 وأيلول 2025.
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