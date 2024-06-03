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إقتصاد

في 4 أشهر.. بنوك مصر تجتذب 258 مليار جنيه مدخرات غير حكومية

Lebanon 24
03-06-2024 | 02:01
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ارتفعت إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية، بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية نيسان الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية كانون الأول 2023.
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وأرجع مصرفيون في حديث لـ "العربية"، الزيادة في أرصدة المدخرات غير حكومية بالبنوك منذ بداية العام الحالي، إلى نمو المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك نهاية يناير الماضي بمعدلات فائدة تراوحت بين 23.5% إلى 30%.

واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة على 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.

وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية حتى الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بناءً على مؤشرات التضخم المتوقعة وإجراءات رفع الدعم على بعض السلع والخدمات.

وبلغت إجمالي أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.329 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية كانون الأول 2023.

في حين بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 72.09 مليار جنيه، والقطاع الخاص 802.1 مليارا، والقطاع العائلي 455.6 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأضاف المركزي أن قطاع الأعمال العام استحوذ على مدخرات بقيمة 89.2 مليار جنيه من إجمالي الودائع، بينما بلغت حصة القطاع الخاص 307.4 مليار جنيه، بينما اقتنص القطاع العائلي مدخرات بقيمة 4.8 تريليون جنيه. (العربية)
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