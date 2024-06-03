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إقتصاد

خبر يتعلّق بسعر الدولار... كم سجّل اليوم مقابل العملات الرئيسيّة؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 05:01
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استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيُشجّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.
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واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 104.58 نقطة اليوم الاثنين. وانخفض المؤشر 1.56 بالمئة في أيار لكنه ارتفع ثلاثة بالمئة خلال العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2748 دولار، وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.08555 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الخميس إذ من المحتمل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بواقع 57 نقطة أساس هذا العام.

وانخفض الين الياباني قليلا إلى 157.42 مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.715 للدولار والذي لامسه الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)
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