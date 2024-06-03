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إقتصاد

"إنفيديا" تكشف عن مشاريعها "للثورة الصناعية"

Lebanon 24
03-06-2024 | 06:59
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كشفت شركة "إنفيديا" العملاقة في صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان، عن مشاريع ومنتجات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ أعلن رئيسها جنسن هوانغ في افتتاح معرض "كومبيوتكس" أن "الثورة الصناعية المقبلة بدأت".
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وفي وقت يعيد الذكاء الاصطناعي خلط الأوراق في هذا القطاع، من المرتقب إدلاء مسؤولين في شركات عالمية كبرى بينها "كوالكوم" و"ايه ام دي" و"إنتل" بكلمات أيضاً خلال نسخة 2024 من "كومبيوتكس"، معرض التكنولوجيا الرئيسي في الجزيرة حيث توفّر مصانع أشباه الموصلات المكونات الرئيسية لمنتجات كثيرة، من أجهزة "آي فون" إلى الخوادم المستخدمة في تشغيل برنامج "تشات جي بي تي".

ويتمتّع جنسن هوانغ بشهرة كبيرة في الجزيرة، حيث يستوقفه معجبوه لطلب التوقيعات والتقاط الصور الشخصية معه.

وأصبحت مجموعته "إنفيديا" الشركة الرائدة عالمياً بلا منازع في مجال الرقائق والأجهزة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح جنسن أن "الشركات والدول تعقد شراكات مع إنفيديا لنقل مراكز بيانات تقليدية بآلاف مليارات الدولارات إلى الحوسبة المتسارعة وبناء نوع جديد من مراكز البيانات - مصانع الذكاء الاصطناعي، لإنتاج سلعة جديدة: الذكاء الاصطناعي". (سكاي نيوز)

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