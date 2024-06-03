Advertisement

إقتصاد

في دولة أوروبيّة... "مايكروسوفت" تُنفذ أكبر استثمار في تاريخها

Lebanon 24
03-06-2024 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1207428-638530293042460995.png
Doc-P-1207428-638530293042460995.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مجموعة "مايكروسوفت" الأميركية أنها ستوظّف في السويد 3.2 مليارات دولار خلال عامين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو أكبر استثمار لها في الدولة الاسكندينافية.

وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان، أنها ستدرّب قبل سنة 2027 نحو 250 ألف شخص "لزيادة المعرفة والمهارات" في مجال الذكاء الاصطناعي، وستعزز قدرات مراكزها الثلاثة للبيانات.
Advertisement

وقال رئيس "مايكروسوفت" براد سميث خلال مؤتمر صحافي إن المجموعة ستنفذ "أكبر استثمار في تاريخها في السويد".

ورأى أن "هذا الاستثمار يمكّن السويد من أن تبقى في الطليعة من حيث القدرة التنافسية العالمية". (سكاي نيوز)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:22 | 2024-06-03
06:59 | 2024-06-03
05:01 | 2024-06-03
03:44 | 2024-06-03
02:01 | 2024-06-03
23:31 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24