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إقتصاد
في دولة أوروبيّة... "مايكروسوفت" تُنفذ أكبر استثمار في تاريخها
Lebanon 24
03-06-2024
|
09:31
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أعلنت مجموعة "مايكروسوفت" الأميركية أنها ستوظّف في السويد 3.2 مليارات دولار خلال عامين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو أكبر استثمار لها في الدولة الاسكندينافية.
وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان، أنها ستدرّب قبل سنة 2027 نحو 250 ألف شخص "لزيادة المعرفة والمهارات" في مجال الذكاء الاصطناعي، وستعزز قدرات مراكزها الثلاثة للبيانات.
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وقال رئيس "مايكروسوفت" براد سميث خلال مؤتمر صحافي إن المجموعة ستنفذ "أكبر استثمار في تاريخها في السويد".
ورأى أن "هذا الاستثمار يمكّن السويد من أن تبقى في الطليعة من حيث القدرة التنافسية العالمية". (سكاي نيوز)
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