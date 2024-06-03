خوفًا من الفائض المتوقع.. أسعار النفط تنخفض وهذا ما سجّلتهُ

واصلت أسعار النفط تراجعها، بعد أن سجلت أدنى مستوى فيما يقرب من أربعة أشهر عند إغلاق أمس، بعد أن أثارت خطة تحالف "أوبك+" لإعادة ضخ النفط إلى السوق مخاوف بشأن حدوث فائض في المعروض.
وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت دون 78 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت العقود الآجلة لشهر آب بنسبة 3.4% أمس الاثنين.
وكان قد تم تداول خام غرب تكساس الوسيط دون 74 دولاراً.
ومن المقرر أن يبدأ التحالف في تقليص تخفيضات الإنتاج في وقت مبكر من شهر تشرين الاول، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن توقعات الطلب ومعروض الإنتاج القوي من خارج المجموعة. (بلومبرغ)