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إقتصاد

المؤشرات إيجابية.. القطاع الخاص المصري يوشك على تسجيل نمو

Lebanon 24
04-06-2024 | 01:56
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أصبح القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على وشك تسجيل أداء إيجابياً، بعد أن اقتربت مؤشراته من مستويات النمو في أيار، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
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وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب ثلاث سنوات إلى 49.6 نقطة خلال الشهر الماضي من 47.4 نقطة في نيسان، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة التي تفصل النمو عن ركود النشاط.
 
وتباطأ تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 38 شهراً.

وأدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024، إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب، كما انخفض النشاط التجاري بأبطأ معدل منذ شهر تموز الماضي، في حين قامت الشركات بتعيين المزيد من الموظفين في ظل تزايد الثقة في أن المبيعات سبتدأ في التحسن. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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