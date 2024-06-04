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إقتصاد
صباح اليوم.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
04-06-2024
|
03:31
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.
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