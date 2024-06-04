أبناء طبيب سعودي يدخلون نادي المليارديرات بفضل طرح أولي

من المتوقع أن يتحول اثنان من كبار المساهمين في مجموعة "فقيه" للمستشفيات إلى مليارديرين، بعدما أصبحت أكبر شركة تدرج أسهمها في البورصة بالمملكة هذا العام.



وسيبلغ مجموع ثروة الأخوان مازن وعمار فقيه، وهما نجلا الطبيب الذي أسس شركة "مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه"، 2.5 مليار دولار على الأقل بعد بيع الأسهم، فيما ستبلغ ثروة شقيقتهما منال نحو 600 مليون دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات. (بلومبرغ)

Advertisement