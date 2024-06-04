28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
37
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كريم استخدمه بوتين أمام الكاميرا فارتفعت قيمة مبيعاته
Lebanon 24
04-06-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن اختبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارتفعت مبيعات كريم للوجه، عائد لشركة "كراسنوبوليانسكايا لمستحضرات التجميل" بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي التفاصيل، فقد شارك بوتين، في شباط، في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد" في موسكو. بعد الجلسة العامة، تفقد الرئيس معرضا للعلامات التجارية نظم في إطار مسابقة "اعرفنا".
Advertisement
وجرب بوتين منتجات للعلامة التجارية "كراسنوبوليانسكايا لمستحضرات التجميل"، حيث وضع كمية من كريم مرطب للوجه على يده، فيما وعد أصحاب العلامة التجارية بعدم رفع سعر هذا الكريم.
وقالت سودريفسكايا إنه في شهر قيام الرئيس باختبار الكريم وتداول الخبر عن ذلك، زادت المبيعات بنحو 40%، ثم شهدت انخفاضا طفيفا في آذار ونيسان، لكنها ظلت عند مستوى أعلى مقارنة بتشرين الثاني 2022 وكانون الثاني 2023.
وأكدت سودريفسكايا أن سعر الكريم لم يرتفع حتى الآن منذ أن اختبره رئيس الدولة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
إقتصاد
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
Lebanon 24
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
16:10 | 2024-06-03
03/06/2024 04:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-03
03/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
04:30 | 2024-06-04
04/06/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. الفنانة مايا دياب تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. الفنانة مايا دياب تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
02:26 | 2024-06-04
04/06/2024 02:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
13:00 | 2024-06-03
03/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:21 | 2024-06-04
الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
06:14 | 2024-06-04
آخر معلومة عن الدولار.. إليكم ما قيل عن سعره
05:55 | 2024-06-04
بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات".. هذا ما جاء فيه
03:58 | 2024-06-04
أبناء طبيب سعودي يدخلون نادي المليارديرات بفضل طرح أولي
03:31 | 2024-06-04
صباح اليوم.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
02:46 | 2024-06-04
إليكم سعر طن الترابة
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
04/06/2024 18:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
04/06/2024 18:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
04/06/2024 18:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24