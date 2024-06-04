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إقتصاد

كريم استخدمه بوتين أمام الكاميرا فارتفعت قيمة مبيعاته

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:30
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بعد أن اختبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارتفعت مبيعات كريم للوجه، عائد لشركة "كراسنوبوليانسكايا لمستحضرات التجميل" بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي التفاصيل، فقد شارك بوتين، في شباط،  في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد" في موسكو. بعد الجلسة العامة، تفقد الرئيس معرضا للعلامات التجارية نظم في إطار مسابقة "اعرفنا".
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وجرب بوتين منتجات للعلامة التجارية "كراسنوبوليانسكايا لمستحضرات التجميل"، حيث وضع كمية من كريم مرطب للوجه على يده، فيما وعد أصحاب العلامة التجارية بعدم رفع سعر هذا الكريم.

وقالت سودريفسكايا إنه في شهر قيام الرئيس باختبار الكريم وتداول الخبر عن ذلك، زادت المبيعات بنحو 40%، ثم شهدت انخفاضا طفيفا في آذار ونيسان، لكنها ظلت عند مستوى أعلى مقارنة بتشرين الثاني 2022 وكانون الثاني 2023.

وأكدت سودريفسكايا أن سعر الكريم لم يرتفع حتى الآن منذ أن اختبره رئيس الدولة. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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