28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
37
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
آخر معلومة عن الدولار.. إليكم ما قيل عن سعره
Lebanon 24
04-06-2024
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار الأميركي، الثلاثاء، بعد أن انخفض اللية الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف آذار، مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض مبكر لأسعار الفائدة.
Advertisement
ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأميركية للانخفاض.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 آذار في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.
وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف آذار أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة.
وصعد مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف نيسان الليلة الماضية عند 103.99.
وأظهرت بيانات أمس الاثنين تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاض غير متوقع في الإنفاق على البناء مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة.
وخالف الين الياباني الاتجاه، الثلاثاء، واستمر في الارتفاع مقابل الدولار بعد صعوده أمس الاثنين، وانخفضت العملة الأميركية 0.43 بالمئة إلى 155.34 ين، وهو أضعف سعر لها في أسبوعين.
وفي أوروبا، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف آذار عند 0.8938 فرنك.
وكان انخفاض العملة الأميركية مقابل نظيراتها مدفوعا برفع المستثمرين لرهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، وهو ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وجعل الديون الأميركية تبدو أقل جاذبية.
وزادت الأسواق فرص خفض أسعار الفائدة في أيلول إلى حوالي 59.1 بالمئة الثلاثاء، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. ويقارن ذلك باحتمالات كانت تبلغ حوالي 55 بالمئة يوم الجمعة وأقل بقليل من توقعات تبلغ 50 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
Lebanon 24
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
16:10 | 2024-06-03
03/06/2024 04:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-03
03/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
04:30 | 2024-06-04
04/06/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. الفنانة مايا دياب تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. الفنانة مايا دياب تستمتع بوقتها على البحر (صورة)
02:26 | 2024-06-04
04/06/2024 02:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
Lebanon 24
"لواء إسرائيليّ" سيهاجم لبنان.. الصحافة الاسرائيلية تكشف ماذا فعل!
13:00 | 2024-06-03
03/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:21 | 2024-06-04
الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
05:55 | 2024-06-04
بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات".. هذا ما جاء فيه
04:30 | 2024-06-04
كريم استخدمه بوتين أمام الكاميرا فارتفعت قيمة مبيعاته
03:58 | 2024-06-04
أبناء طبيب سعودي يدخلون نادي المليارديرات بفضل طرح أولي
03:31 | 2024-06-04
صباح اليوم.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
02:46 | 2024-06-04
إليكم سعر طن الترابة
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
04/06/2024 18:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
04/06/2024 18:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
04/06/2024 18:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24