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إقتصاد

الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

Lebanon 24
04-06-2024 | 09:21
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تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد الارتفاع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض الفائدة في أيلول.
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تحركات الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2335.97 دولار للأونصة. 

ولامست الأسعار أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر أمس الاثنين قبل أن ترتفع واحدا بالمئة في ختام التعاملات.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2355.50 دولار.

ومن المزمع صدور تقرير الوظائف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
 
وشهدت أسواق الأسهم في الهند، المستهلكة الرئيسية للذهب، عمليات بيع كثيفة بعد أن أظهر فرز مبكر للأصوات أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتجه نحو تحقيق فوز ساحق كما كان متوقعا.

وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأساسية في مجموعة "إيه.إن.زد": "قبل ظهور نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال فترة الانتخابات، سيكون الطلب على الذهب ضعيفا بسبب القيود المفروضة على المعاملات النقدية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 30.01 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1008.00 دولارات والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 915.00 دولارا. (سكاي نيوز عربية) 
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