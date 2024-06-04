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إقتصاد

مسؤول: ارتفاع أسعار البطاطس في روسيا مع تراجع الإمدادات من مصر

Lebanon 24
04-06-2024 | 15:15
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حدد المدير التنفيذي لاتحاد منتجي البطاطس (البطاطا) أليكسي كراسيلنيكوف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في السوق الروسية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى انخفاض إمداداتها من مصر.

 ولفت المسؤول الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، إلى أن زيادة الأسعار مؤقتة، إذ من المتوقع توريد البطاطس من الحقول الروسية قريبا. 

وقال كراسيلنيكوف: "مصر، التي كانت تزودنا عادة بنحو 300 - 500 ألف طن من البطاطا في هذه الفترة شهري مايو ويونيو، خفضت الإمدادات إلى السوق الروسية ما أدى إلى عجز في السوق الروسية".

 وأضاف أن محاصيل البطاطس من المناطق الجنوبية من روسيا مثل أستراخان وكراسنودار ستظهر قريبا في غضون أسبوعين في الأسواق المحلية. (روسيا اليوم)

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