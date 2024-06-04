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إقتصاد

مرة جديدة.. البيتكوين فوق 70 ألف دولار

Lebanon 24
04-06-2024 | 23:24
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حققت أكبر خمس عملات مشفرة، بما في ذلك "إيثريوم" و"باينانس كوين" و"سولانا"، و"بيتكوين" ارتفاعا ًخلال الـ24 ساعة الماضية. كما ارتفعت قيمة العملات الشهيرة بين المستثمرين الأفراد، مثل "دوج كوين".
 
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وارتفعت عملة بيتكوين مرة أخرى فوق مستوى 70 ألف دولار وحققت مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مما يعكس ثقة أكبر في الأسواق العالمية حول احتمال تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ووصلت أكبر عملة رقمية مشفرة إلى 70,530 دولار، في أطول موجة ارتفاع يومية لها في ثلاثة أشهر.

بالتوازي، يقوم المتداولون بتسعير احتمالية أكبر لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي في أقرب وقت من شهر تشرين الثاني، وذلك في أعقاب البيانات التي تشير إلى اعتدال التضخم في الولايات المتحدة، وضعف سوق العمل. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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