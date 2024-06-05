مع تجدد آمال خفض أسعار الفائدة.. سندات الخزانة الأميركية تواصل ارتفاعها

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ارتفعت سوق السندات، بعدما عززت علامات تباطؤ سوق العمل التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة هذا العام.,قبل أسبوع واحد فقط من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر مسح فرص العمل في الولايات المتحدة (JOLTS) أنها بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2021.ورفعت الأرقام سندات الخزانة، مع مواصلة عوائد السندات لأجل 10 سنوات الانخفاض لمدة أربعة أيام، إلى ما يقرب من 30 نقطة أساس. (بلومبرغ)