بعد تعرّضها للقرصنة.. شركة تبحث عن عملات البيتكوين لتعويض العملاء!

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تعتزم بورصة العملات المشفرة اليابانية "دي إم إم بتكوين" (DMM Bitcoin) جمع 50 مليار ين (321 مليون دولار) واستثمار الأموال في شراء عملة بيتكوين لتعويض العملاء بعد تعرضها لقرصنة كبيرة.قالت الشركة، في بيان يوم الأربعاء، إنها "ستحرص" على تجنب التأثير على سوق بتكوين من خلال عمليات الشراء المخطط لها، مضيفة أن التحقيق في سبب "خروج العملات المشفرة بشكل غير مصرح به من البورصة" خلال الأسبوع الماضي ما يزال جارياً.تعادل العملات الخارجة من البورصة حوالي 4503 بتكوين، أو 320 مليون دولار بناءً على سعر العملة المشفرة الأصلية في السوق والذي بلغ 71 ألف دولار عند الساعة 10:45 من صباح الأربعاء في طوكيو. (بلومبرغ)