تباطؤ نمو إنتاج القطاع الخاص في الإمارات

تباطأ نمو إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أيار إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الأربعاء.

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ومع ذلك ظل الأداء العام لشركات الخاص قوياً، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضا بعد تعطلها الشهر الماضي، وفق التقرير.وعلى الرغم من أن هذ الارتفاع يمكن أن يُعزى جزئياً إلى هطول الأمطار القياسي الذي شهدته البلاد في شهر نيسان والفيضانات الناجمة عنه، إلا أن الضغوط على القدرات الإنتاجية كانت بالفعل عند مستويات تاريخية في شهر آذار بسبب قوة المبيعات وتحديات سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر. (بلومبرغ)