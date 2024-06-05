Advertisement

إقتصاد

هذا ما سجّله سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1208057-638531808389266295.jpg
Doc-P-1208057-638531808389266295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، تسعيرة تتراوح بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
lebanon 24
05/06/2024 12:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
05/06/2024 12:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"ذهب لبنان الأبيض".. مناجم طبيعية بحرية قد تدر ملايين الدولارات (صور)
lebanon 24
05/06/2024 12:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
lebanon 24
05/06/2024 12:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

سعر صرف الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:34 | 2024-06-05
02:45 | 2024-06-05
02:18 | 2024-06-05
02:05 | 2024-06-05
01:30 | 2024-06-05
01:09 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24