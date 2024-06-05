27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هذا ما سجّله سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
05-06-2024
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، تسعيرة تتراوح بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
05/06/2024 12:24:44
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
صباح اليوم.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
05/06/2024 12:24:44
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"ذهب لبنان الأبيض".. مناجم طبيعية بحرية قد تدر ملايين الدولارات (صور)
Lebanon 24
"ذهب لبنان الأبيض".. مناجم طبيعية بحرية قد تدر ملايين الدولارات (صور)
05/06/2024 12:24:44
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
05/06/2024 12:24:44
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
سعر صرف الدولار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
09:00 | 2024-06-04
04/06/2024 09:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
15:46 | 2024-06-04
04/06/2024 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
11:21 | 2024-06-04
04/06/2024 11:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:34 | 2024-06-05
أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. إليكم آخر ما وصلت إليه
02:45 | 2024-06-05
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:18 | 2024-06-05
الديون تُهلك مصر.. رقم تاريخي يعمّق أزمات البلاد
02:05 | 2024-06-05
تباطؤ نمو إنتاج القطاع الخاص في الإمارات
01:30 | 2024-06-05
بعد تعرّضها للقرصنة.. شركة تبحث عن عملات البيتكوين لتعويض العملاء!
01:09 | 2024-06-05
حملة المقاطعة متواصلة.. خسائر وأضرار أصابت الشركات الداعمة لإسرائيل في العمق
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
05/06/2024 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24