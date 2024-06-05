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إقتصاد

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. إليكم آخر ما وصلت إليه

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:34
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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، 0.3 بالمئة إلى 2335.62 دولار للأونصة، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التالية بشأن السياسة النقدية.
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وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 29.69 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.24 دولار للأونصة، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 924.12 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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