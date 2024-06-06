النفط يرتفع بفضل توقعات خفض الفائدة الأميركية وقرار أوبك+

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مدد النفط مكاسبه من الجلسة الماضية اليوم الخميس وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في أيلول، لكن حد من المكاسب ارتفاع المخزونات الأميركية وخطة أوبك+ لزيادة الإمدادات.وبحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.40 بالمئة إلى 78.72 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 74.48 دولار.ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في أيلول، وفقا لاستطلاع لرويترز في الفترة من 31 أيار إلى الخامس من حزيران، ليعوض التأثير السلبي الناتج عن أنباء الإمدادات.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة الأميركية ليس مؤكدا مع عودة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الذي يمثل الغالبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في أيار بعد انكماشه في الشهر السابق. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.ولا يزال خاما القياس يتجهان صوب انخفاض أسبوعي بنحو أربعة بالمئة حتى اليوم الخميس، تأثرا بأحدث قرار حول الإمدادات من أوبك+.واتفقت المجموعة يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا من ثمانية أعضاء اعتبارا من تشرين الأول.وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء أن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر تموز. وجاءت هذه الخطوة وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام قفزت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أيار، مقارنة مع تقديرات المحللين بتراجع 2.3 مليون برميل.