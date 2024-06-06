مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يرتفع

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأميركية قد يبدأ في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.تحديث الأسعاربحلول الساعة 0258 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب 0.8 بالمئة إلى 2373.31 دولار للأونصة، بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2392.80 دولار.