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إقتصاد
مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يرتفع
Lebanon 24
06-06-2024
|
02:22
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأميركية قد يبدأ في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.
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تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0258 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب 0.8 بالمئة إلى 2373.31 دولار للأونصة، بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2392.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.
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