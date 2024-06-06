الأسهم القطرية تسير عكس التيار

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تراجعت معظم البورصات الخليجية، الخميس، في ظل حذر المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات على توقيت تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض معدلات الفائدة.فعاود مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي الارتفاع بعد جلستين متتاليتين من الخسائر وصعد 0.1 بالمئة، بدعم من أسهم قطاع الخدمات المالية.وارتفع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.4بالمئة، وتقدم سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، وانخفض مؤشر دبي القياسي بشكل طفيف.وواصل المؤشر القطري صعوده للجلسة السادسة على التوالي، مرتفعا 0.4 بالمئة، مع تحقيق معظم القطاعات مكاسب. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة وسهم قطر للوقود 1.4 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري الرئيسي إيجي إكس 30 للجلسة الثانية على التوالي منخفضا 0.8 بالمئة، إذ طال التراجع جميع القطاعات.وهوى سهم شركة إيسترن كومباني 22.1 بالمئة، وهبط سهم شركة إي فاينانس 6.3 بالمئة. (سكاي نيوز عربية)