قيمته وصلت إلى 1,3 مليار دولار.. الصين تنشئ مصنعا في المغرب

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ستقوم شركة جوتيون الصينية للتكنولوجيا الفائقة بالاستثمار في أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بتكلفة إجمالية تبلغ 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار).وقال مكتب رئيس الوزراء المغربي في بيان إن الحكومة المغربية وشركة جوتيون وقعتا اتفاقا استثماريا للمصنع العملاق الذي ستبلغ طاقته الأولية للبطاريات 20 غيغاواط في الساعة.وقال مكتب رئيس الوزراء إن الشركة الصينية تعتزم زيادة طاقة المصنع إلى 100 غيغاواط في الساعة، مع استثمار قد يصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية المطاف. (سكاي نيوز عربية)